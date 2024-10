Rubikowie celebrują 19 LAT RAZEM. Agata wspomina: "Przyjechał do mnie do Wrocławia, mieliśmy pierwszy pocałunek"

Agata i Piotr Rubikowie to dziś jedna z par, które mogą się poszczycić imponującym stażem. Gdy się poznali, ona miała 18 lat i była aspirującą modelką, on natomiast jest od niej 18 lat starszy. Różnica wieku nie była jednak dla nich przeszkodą i choć wielu wróżyło, że ich relacja nie ma przyszłości, to po latach dobitnie udowodnili, jak bardzo się mylili.

Rubikowie świętują 19 lat razem. Pokazali pierwsze wspólne zdjęcie

Niedawno para obchodziła dość wyjątkową rocznicę, bo staż ich związku oficjalnie przewyższył wiek, w jakim Agata Rubik poznała przyszłego męża. Na instagramowym profilu jej i Piotra pojawił się wspólny post, w którym krótko nawiązali do sprawy. Co prawda ten moment nadszedł już kilka dni temu, ale, jak piszą internauci, szczęśliwi przecież czasu nie liczą.

A tak w ogóle to właśnie do nas doszło, że tydzień temu stuknęło nam 19 lat bycia razem i jakimś dziwnym trafem oboje o tym zapomnieliśmy... Od teraz dłużej z nim niż bez niego - przekazali.

Tu jeszcze nie byliśmy parą. Piotr był bohaterem programu "Mój pierwszy raz", gdzie wcielił się w rolę Jamesa Bonda, a ja zostałam poproszona, żeby odegrać rolę jego dziewczyny. Dobrze to sobie zaplanował - wspomina. Poznaliśmy się połowie sierpnia, ale dopiero po nagraniu tego odcinka i spędzeniu razem całego dnia i nocy w Krakowie wiedziałam, że z tego nie ma już odwrotu. Tydzień później przyjechał do mnie do Wrocławia, mieliśmy pierwszy pocałunek, no i tak to się zaczęło.