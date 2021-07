Rzadki widok: Anna Lewandowska je pizzę (FOTO)

Wygląda jednak na to, że Anna Lewandowska w ostatnim czasie zdecydowała się wrzucić nieco "na luz" w wyznaczanych sobie i innym restrykcjach żywieniowych. Niedawno trenerka wyznała nawet wspaniałomyślnie, że nie przeszkadza jej, kiedy znajomi w jej towarzystwie jedzą niezdrowe rzeczy .

Teraz trenerka posunęła się jeszcze dalej. Lewandowska aktualnie w swoich mediach społecznościowych promuje wyzwanie "summer chill", w którym zachęca swoje "obserwatorki" do tego, by latem podeszły luźniej do tematu intensywnego wysiłku fizycznego. Żona Roberta Lewandowskiego pozwala swoim fankom nawet na zjedzenie lodów po treningu.