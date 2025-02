Rzadki widok: Natalia Kukulska w kostiumie kąpielowym. Tak wypoczywa z mężem na Malediwach i dzieli się "lekko żenującą fotorelacją"

Natalia Kukulska , chociaż funkcjonuje w polskim show-biznesie od kilkudziesięciu lat, nie należy do grona gwiazd, które epatują życiem prywatnym w swoich mediach społecznościowych. Piosenkarka od czasu do czasu pozwala sobie na zamieszczenie kadrów z ukochanym mężem czy dziećmi, zazwyczaj podczas ważnych uroczystości rodzinnych lub wakacji. Dokładnie dwa tygodnie temu rodzina Kukulskich wypoczywała w Dolomitach , gdzie towarzyszyło im kilka innych gwiazd.

Wygląda na to, że mrozy dały się we znaki Kukulskiej i jej mężowi, ponieważ kilka dni po urlopie w górach zdecydowali się wyjechać w tropiki. Na Instagramie wokalistki pojawiła się obszerna fotorelacja. Co ciekawe, zaprezentowała swoje nieznane dotąd oblicze , pozując przed obiektywem aparatu w kostiumie kąpielowym. Jak sama przyznała - jest to zasłużony urlop po 25 latach małżeństwa. Zamieszczone przez siebie zdjęcia nazwała z kolei... "żenującą fotorelacją".

Słowa niepotrzebne. Tylko wdzięczność, że udało się spełnić to marzenie. Upewniłam się, że to nie AI tworzy takie zdjęcia… na Maledivach to naturalny krajobraz i kolory. To Raj nie Ejaj. No dobra… zasłużony po 25 latach małżeństwa. Czyż nie? Cudowny, wartościowy, potrzebny czas we dwoje. Dzielę się z wami tą egzotyczną, romantyczną i lekko żenującą fotorelacją - czytamy w opisie.