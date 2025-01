Rzadko pokazuje się w takiej wersji. Agnieszka Chylińska BEZ MAKIJAŻU chilluje z pieskiem na kanapie

One wszystkie sa zawsze bez makijazu, bez filtrow, bez retuszu. Tylko szkoda, ze wszystkie po zabiegach, operacjach, z makijazem permamentnym, dobrym oswietleniem, sztabem ludzi dbajacym o wizerunek. Moi drodzy, to nie jest wspieranie kobiet, to jest wlasnie przemoc wobec kobiet. Udawanie naturalnosci, udawanie ze sa zwyczajne - wcale nie bogatsze, wcale nie piekniejsze dzieki pieniadzom. To jest tworzenie chorych standardow. I to robia kobiety kobietom. Jeszcze jak sie do tego przyznaja to pol biedy, ale jak pozoruja naturalnosc to to jest juz szczyt wyrachowania.