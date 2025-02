Sabrina Carpenter zaskakuje fanów odmienioną aparycją na okładce "Vogue'a". "Ja tam widzę młodą Madonnę, ale na pewno NIE Sabrinę"

Sabrina jest często porównywana do takich gwiazd jak Taylor Swift, co dodatkowo zwiększa jej znaczenie w świecie muzyki pop. Współpraca z Swift pomogła jej zdobyć jeszcze większe uznanie i przyciągnąć tłumy na koncerty. Artystka, znana z pewności siebie i charyzmy scenicznej, przyciąga rzesze fanów, szczególnie wśród młodych dziewczyn, które widzą w niej wzór do naśladowania.

Nowa twarz na okładce "Vogue'a"

Na fali sukcesów zaledwie 25-letnia gwiazda dostąpiła kolejnego zaszczytu, za który niewątpliwie można uznać sesję okładkową dla amerykańskiego wydania magazynu "Vogue". Poza zachwytami nad odmienioną prezencją Carpenter pod instagramowymi postami "biblii mody" pojawiła się masa komentarzy, w których internauci nie dowierzają, że do fotografii pozuje Sabrina i porównują ją do innych znanych osób.

Czy to zdjęcie można jeszcze bardziej przerobić w Photoshopie?; Photoshop w tym przypadku jest przerażający; To nie Photoshop. To się nazywa chirurgia plastyczna, botoks i wypełniacze; Kto to jest? - rozpisują się skonsternowani użytkownicy Instagrama.