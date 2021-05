"Sanatorium Miłości". Uczestnicy pozują na POGRZEBIE Władysława. Internauci: "Nie ma to jak szpan przy wieńcu"

Sally_spectra 16 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Ludzie, dajcie spokój, to są starsi ludzie i oni nie do końca wiedzą co jest cringem a co nim nie jest w internetach. Zdobyli popularność i myślą, że to jest "obowiązkiem" ludzi popularnych, żeby robić zdjęcia i wstawiać na SM, zważywszy na fakt, że osoba zmarła również była popularna. Taka memiczna babcia albo ciocia Grażyna w internetach.