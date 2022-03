Sandra Kubicka i Baron wymieniają czułości podczas zbiórki dla obywateli Ukrainy (ZDJĘCIA)

W ostatnim czasie Sandra Kubicka i Baron, podobnie jak wielu polskich celebrytów, angażują się w pomoc obywatelom Ukrainy. Para nie ogranicza się jednak do udostępniania w sieci informacji o formach wsparcia dla ofiar wojny. Kilka dni temu Sandra ogłosiła na Instagramie, że wraz z jedną z influencerek zorganizowała zbiórkę niezbędnych artykułów dla przebywających na terenie Ukrainy żołnierzy i ludności cywilnej. Celebrytka przedstawiła także obserwatorom listę najbardziej potrzebnych produktów, wśród których znalazły się m.in. odzież, jedzenie czy leki.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w sobotę Kubicka i Baron ruszyli na warszawski Wawer, by załadować zgromadzone rzeczy do ciężarówki, która wkrótce ruszy za naszą wschodnią granicę. Para stawiła się na miejscu z samego rana i błyskawicznie zabrała się do pracy.