Sandra Kubicka pozuje w autorskiej odzieży Barona i wyznaje podekscytowana: "Zostałam jego MUZĄ" (ZDJĘCIA)

Kubicka już kilkukrotnie udowadniała, że dla chłopaka jest w stanie zrobić wiele. Jakiś czas temu zafundowała sobie warkoczyki , za sprawą których chciała dopasować się do posiadającego dredy ukochanego, a ostatnio pochwaliła się, że specjalnie dla Alka kupiła lateksowe kozaki.

Marzenie @alekbaron staje się rzeczywistością. To pierwsza kampania jego marki, a ja zostałam jego muzą - pisała podekscytowana pod udostępnianymi na Instastories zakulisowymi nagraniami.

Sandra i Baron zapozowali także razem do kilku zdjęć. Podekscytowana łodzianka zakomunikowała, że była to ich pierwsza wspólna sesja.

Jeśli ma to być pierwsza sesja razem, to musi to być dla @yourockbaron - czytamy.