Sandra Kubicka zarzeka się, że to nie ona planuje UDAWANE ZARĘCZYNY: "Puknijcie się w ŁEB"

Wojtek 13 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Co można Kubickiej zarzucić to napewno nie to że ciągnie kasę z wizerunku narzeczonych !Nawet jak była z Cedrikiem a jest bardzo znany w USA!Co do Barona to raczej zaryzykowała niż zyskała na związku z nim !