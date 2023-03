Sara Boruc nie chciała być gorsza od "Lewej" i też przyleciała na paryski Fashion Week. Wyglądała OBŁĘDNIE (FOTO)

Na paryskim wydarzeniu nie mogło oczywiście zabraknąć polskiej reprezentacji. Podobnie jak w zeszłym roku, swoją obecnością przedsięwzięcie uświetniła Anna Lewandowska , przybywając do "miasta świateł" ze swoją świtą. Gwiazda, która od jakiegoś czasu wyraźnie stara się o tytuł "ikony styku", miała okazję przetestować kilka projektów Victorii Beckham.

Sara Boruc przyleciała do Paryża na Tydzień Mody. Pojawiła się na pokazie marki Givenchy

Lewa nie jest jedyną rodzimą WAGs, którą przywiało do Paryża. Od środy przebywa tam bowiem inna znana entuzjastka przebieranek, Sara Boruc, która zajechała nad Sekwanę w asyście Artura, by dowiedzieć się, co w trawie piszczy, jeśli chodzi o najnowsze trendy w modzie.