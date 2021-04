Sara Egwu James z RODZICAMI I BRATEM w "Pytaniu na śniadanie"! (ZDJĘCIA)

Emitowany od 2018 roku The Voice Kids cieszy się równie dużą popularnością, co wersja show dla dorosłych. Nie ma się co dziwić, że chętnych do udziału w formacie TVP nie brakuje, bowiem, jak widać na przykładzie Roksany Węgiel i Viki Gabor, program jest świetnym sposobem na rozpoczęcie przygody z show biznesem.