Sarsa powraca w NOWEJ fryzurze. Po jej "rogach" nie ma już śladu. Poznajecie? (ZDJĘCIA)

Sarsa kilka lat temu zadebiutowała na rynku muzycznym, pojawiając się w kilku talent show. Piosenkarka wzięła udział między innymi w "Must Be the Music. Tylko muzyka", a kilka lat później próbowała swoich sił w "X Factor" i "The Voice of Poland", gdzie udało jej się zakwalifikować do półfinału. Mimo że z powodów zdrowotnych zrezygnowała z dalszego udziału w show, to już na tym etapie zyskała sporą rozpoznawalność. W 2015 roku wydała swój debiutancki singiel "Naucz mnie", który tak spodobał się słuchaczom, że przez wiele tygodni zajmował pierwsze miejsce na szczycie list przebojów. Wokalistce do tej pory udało się wydać cztery albumy studyjne, a w tym "Runostany", które są jej tegoroczną produkcją.