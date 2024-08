Sebastian Fabijański chce ZAŁOŻYĆ rodzinę. Gorzko podsumowuje: "Boli mnie, że muszę dzielić opiekę nad moim dzieckiem z jego matką" (WIDEO)

Sebastian Fabijański należy do grona gwiazd, które wręcz do perfekcji opanowały sztukę generowania medialnego szumu. Choć 37-letni aktor może pochwalić się sporym dorobkiem zawodowym, to jednak największy rozgłos zyskują jego perypetie prywatne, a zwłaszcza sfera uczuciowa.

Sebastian Fabijański chciałby założyć rodzinę

Okazuje się jednak, że Sebastian Fabijański z biegiem lat zmienił swoje nastawienie do związków. Przy okazji ramówki Polsatu aktor rozmawiał z Simoną Stolicką z Pudelka na temat życiowych planów oraz korzystania z aplikacji randkowych. Jak sam przyznał już jakiś czas temu słyszał o specjalnej aplikacji dla celebrytów, jednak on wolałby związać się z osobą spoza tego świata.

Nie chciałbym partnerki, kobiety, ze świata show-biznesu. Ja chę być jak najdalej od tego. Ja wiem, jak to może zryć czerep. Nie chcę ryć sobie tego na co dzień - stwierdził.

Wierzę, że jestem w stanie stworzyć z kimś super relacje i rodzinę, bo to jest najpiękniejsze, co można dostać od życia. Boli mnie to, że te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, że gdzieś jest, jak jest. Że muszę dzielić opiekę nad moim dzieckiem z matką mojego dziecka. To jeszcze bardziej spowodowało, że chce mieć konkretną rodzinę i mam nadzieję, że jestem do tego zdolny, bo cholera wie, może jestem jakimś inwalidą relacyjnym, albo nie wiem. Może tak jest, albo nie mam szczęścia. Nie wiem - wyznał Sebastian Fabijański.