Sebastian Fabijański ujawnia się z kolejnym talentem... Zostanie REŻYSEREM i zrobi film o kulisach afery w polskiej piłce nożnej!

Sebastian Fabijański niewątpliwie aspiruje do miana Leonarda da Vinci naszych czasów. Ukochany Maffashion , który jeszcze kilka lat temu twierdził, że "jedzie po show biznesie" , bo ten go "nie interesuje" , wciąż jest jego częścią i stale podejmuje się kolejnych projektów. Mimo wcześniejszych deklaracji o show biznesie 34-latek zorganizował ostatnio wernisaż, na który zaprosił szereg celebrytów...

Co prawda książka, na której ma opierać się film, ma swoją premierę dopiero w styczniu 2022 roku, historia tak bardzo urzekła wybranka serca Maff, że scenariusz już jest w trakcie powstawania. Co więcej, w jednym z niedawnych wywiadów aktor/raper/malarz/reżyser ujawnił, czy zamierza wystąpić w swoim dziele.

Jeżeli zagram w tym filmie, to prawdopodobnie jakiś epizod, bo nie uważam, że to jest dobry pomysł. Trzy przestrzenie - plastyczne, muzyczne, filmowe i aktorskie, to one spotkają się w kontekście mojej twórczości filmowej. To jest fascynujące, jak dużo przestrzeni sprawdziłem i w jak wielu miejscach życie dało mi się pokazać, żeby to wszystko później się złożyło w jedno i poszło w twórczość filmową w kategorii bycia reżyserem - mówił w rozmowie z "Jastrząb Post".