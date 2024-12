Sebastian Karpiel-Bułecka szczerze o wierze i apostazji: "W kościele pracują ludzie. Każdy z nas ma jakieś wady"

Dawno nie czytałam tak mądrych słów "ja na pewno, gdybym chciał odejść od Kościoła, nie ogłaszałbym tego światu... tylko po prostu bym to zrobił sam w sobie, w ciszy i tyle. Nie wiem do końca, czemu to ma służyć i czy to jest dla kogokolwiek dobre..." Przecież tu chodzi o rozgłos, zwrócenie uwagi, zorientowanie na daną osobę jak wokół niej cisza, no i moda. Czy jak bierzemy rozwód to trąbimy wszem i wobec? Tu chodzi o klikanie i kasę. Nikt normalny z tak osobistej i tylko mojej decyzji nie dzieli sie ze swiatem, toż to apogeum absurdu. Kim są ludzie typu Rozenek, którzy np 2 dzieci ochrzcili, posłali do Komunii, a trzeciemu kazano decydowac. Za to studia już mu zabezpieczyli i tu już nie ma Heniek wolnego wyboru. No szok. Ktoś kto odchodzi od kościoła to robi to w ciszy.