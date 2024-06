Selena Gomez obdarza ukochanego SOCZYSTYM pocałunkiem. Ładna z nich para? (ZDJĘCIA)

Cynthia 26 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Benny yo producent muzyczny i autor tekstów piosenek. Laureat nagrody Hall David Starlight w 2013 roku od Songwriters Hall of Fame. Pięciokrotny zdobywca nagrody BMI Songwriter of the Year oraz zdobywca nagrody IHeart Radio Producent roku 2017. Jako producent i autor tekstów Blanco przyczynił się do sprzedaży setek milionów albumów na całym świecie dzięki współpracy z takimi artystami, jak Ed Sheeran, Justin Bieber, Halsey, Katy Perry, Maroon 5, Kesha, Britney Spears, Rihanna, Sia, The Weeknd, Selena Gomez, Adam Lambert, Charlie Puth, Keith Urban, Tory Lanez, Wiz Khalifa, Kanye West, J Balvin i Juice Wrld. Jest także założycielem dwóch wytwórni we współpracy z Interscope Records, Mad Love Records i Friends Keep Secret. Prywatnie jest sympatycznym, empatycznym facetem, marzącym o rodzinie.