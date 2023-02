Selena Gomez pokazała się BEZ MAKIJAŻU. "Udowadniasz, że można być pięknym bez tych wszystkich dodatków" (FOTO)

Noniee 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ona jest taka hipokrytka... Jak bieber zwrócił się do fanów żeby się uspokoili i nie życzyli Sofii śmierci (gdzie sprawa była poważna w porównaniu do..tej.. ) to ona mu doradziła publicznie żeby jej nie pokazywal i zniknął z sieci jeśli nie radzi sobie z hejtem... Droga Seleno, może powinnaś zrobić tak jak radziłas byłemu. Jesteś chora, nie radzisz sobie z hejtem odnośnie wyglądu, jesteś bogata, po kiiij trzymasz się rękami i nogami tego showbiz. Gdyby żalezalo jej na zdrowiu to wycofalaby się. A wtedy jak zachowała się do biebera to byl zwyczajny brak empatii. Może teraz bimber powinien skomentować jej sytuację? A no tak. On nigdy tego nie robił. W przeciwieństwie do niej.