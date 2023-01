Selena Gomez PO RAZ PIERWSZY przyłapana z nowym ukochanym! Nie szczędzili sobie czułości (FOTO)

Justin nie był jedynym śpiewającym i niezwykle popularnym Kanadyjczykiem, z którym spotykała się Selena. W jej miłosne sidła wpadł też przecież autor hitu "Blinding Lights", The Weeknd . Swego czasu głośno było także na temat romansów Gomez z Niallem Horanem , Zeddem czy Charliem Puthem . Choć jeszcze niedawno 30-latka zapierała się, że jest szczęśliwą singielką, to wyszło na jaw, że jej serce jest jednak zajęte. Autorka hitu "Slow Down" znów spotyka się ze znanym muzykiem .

Tym razem padło na DJ-a i wokalistę Andrewa "Drew" Taggarta, znanego z zespołu The Chainsmokers. 33-latek ma na koncie przeboje takie, jak "Closer" czy "Don't Let Me Down", a w kolorowej prasie często przypisuje mu się łatkę "łamacza kobiecych serc". Przypomnijmy, że jeszcze niedawno Taggart spotykał się z 24-letnią córką Steve'a Jobsa, Eve Jobs, będącą dziedziczką fortuny szacowanej na 20 miliardów (!) dolarów. O romansie Drew i Seleny plotkowało się od jakiegoś czasu, a w sobotę paparazzi przyłapali zakochanych na randce, która potwierdziła medialne doniesienia.