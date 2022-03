23-letnia córka Steve'a Jobsa walczy o uwagę na paryskim pokazie Louis Vuitton (ZDJĘCIA)

człowiek 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Jaka to uroda zwykła dziewczyna gdzie się pakuje po milionach ojca.Po co jej to zamiast żyć w spokoju to niszczy sobie życie bo to kawał ciężkiej pracy nikomu nie potrzebnej.Nie widziałem jeszcze na ulicy żeby ktoś chodził w tych ciuchach za setki dolarów.Są modelki bo taka tradycja ale nas pospolitych mieszkańców nie stać na te cacka.Inny problem bogacze są i będą czy dzielą się chociaż trochę z potrzebującymi.O ile było by pięknie gdyby córka tego Pana zrobiła dobry uczynek i dała coś od siebie na fundację lub inny cel.