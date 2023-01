Selena Gomez spotyka się z Andrew Taggartem z duetu "The Chainsmokers"! "Nie potrafi ODERWAĆ OD NIEGO RĄK"

Swego czasu Selena Gomez słynęła ze swojej kochliwej natury i słabości do znanych przystojniaków, najlepiej z branży muzycznej. W przeszłości piosenkarka umawiała się m.in z Justinem Bieberem, Niallem Horanem z "One Direction", Zeddem, Charliem Puthem czy The Weekndem. Przed kilka ostatnich lat byłej gwieździe Disneya udawało się skutecznie grać w media w kotka i myszkę, dzięki czemu jej życie uczuciowe pozostawało dla opinii publicznej zagadką. Aż do teraz...