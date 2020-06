SFRUSTROWANA brakiem pracy Anna Karwan utyskuje na kampanię wyborczą: "Dlaczego moje zgromadzenie jest zagrożeniem, a TO nie?"

Kampania wyborcza ruszyła pełną parą, a kandydaci w ekspresowym tempie odwiedzają kolejne miejscowości, chcąc pozyskać sympatię rodaków, a co za tym idzie - ich głosy. Zdarza się, ze na tego rodzaju wiecach pojawia się tysiące ludzi, co może budzić pewne obiekcje, szczególnie w obliczu ostatnich apeli o "izolację społeczną" .

Jestem wdzięczna za to, ze życie wraca do normy, ale dlaczego ja i mój zespół nie możemy? Dlaczego moje zgromadzenie jest zagrożeniem, a TO nie? Dlaczego objazdówka wyborcza jest w porządku, a setki, tysiące Artystów toną w długach i tracą grunt pod nogami... Mam tego szczerze dosyć, bo nie widzę żadnej logiki w tym działaniu - wyznała zirytowana piosenkarka.