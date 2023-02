Shakira gorzko o rozstaniu z Gerardem Pique: "Bajka, w której kobieta potrzebuje mężczyzny, jest FAŁSZYWA"

Jaja 25 min. temu zgłoś do moderacji 28 0 Odpowiedz

Ah historia stara jak świat. Mi się podoba, że kobiety w końcu dają sobie prawo, aby przeżywać rozstanie, powiedzieć publicznie - stary jesteś du*kiem, nie zasłużyłam na to. Strasznie mnie wkurza/bawi to w gruncie rzeczy patriarchalne przekonanie, że kobieta powinna mieć "klasę". Chłop nie miał klasy, zostawił mnie dla młodszej, a ja mam znosić to z "godnością", najlepiej nie robić mu kłopotu i życzyć wszystkiego najlepszego, nie odzywać się i zniknąć. Często to społeczne oczekiwanie jest bardziej poniżające niż samo rozstanie.