Siostra Mariah Carey pozwała matkę za zmuszanie do czynności seksualnych podczas SATANISTYCZNYCH RYTUAŁÓW

Choć od tamtych wydarzeń minęły cztery lata, sytuacja Alison nie uległa poprawie. 57-latka dalej trudni się prostytucją , wciąż borykając się z uzależnieniem od narkotyków . Okazuje się, że o problemy w dorosłym życiu Amerykanka obwinia matkę, która w dzieciństwie rzekomo zmuszała ją czynności seksualnych z obcymi mężczyznami. Jak twierdzi kobieta, wszystko miało się dziać podczas... satanistycznych rytuałów. Jak donosi The Sun, siostra Mariah wniosła pozew do sądu, żądając od rodzicielki finansowego zadośćuczynienia za wyrządzone szkody i traumę, z którą Alison zmaga się od 10. roku życia.

Oskarżona, która jest matką Powódki, zezwalała i zachęcała inne osoby płci męskiej, których tożsamość jest obecnie nieznana, do angażowania się w czynności seksualne z nieletnią - czytamy w zacytowanym przez The Sun akcie oskarżenia. Powódka miała wówczas około 10 lat. Oskarżona zmuszała również Powódkę do obserwowania, jak dorośli angażują się w akty seksualne zarówno z dorosłymi, jak i dziećmi, podczas satanistycznych spotkań w środku nocy, które obejmowały rytualne ofiary.