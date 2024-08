"Siostra wielkiej wagi" świętuje zrzucenie łącznie 226 kilogramów. Tak dziś wygląda

Tomek 19 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Nie zapomnijcie, że to dalej nie jest zdrowa osoba. Nie wliczając w to dalej potężnej nadwagi, musi spać w nocy z maską tlenową, co sama przyznała, ale opisał to inny portal, rzetelniejszy niż ten :P O operacji resekcji 80% żołądka też cisza