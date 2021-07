Siostrzeniec Mateusza Morawieckiego szczerze u Sekielskich o relacjach z wujem: "Nigdy nie mieliśmy ze sobą kontaktu "

Franciszek Broda zdobył rozgłos przed rokiem, gdy, mając jeszcze 17 lat, przyznał otwarcie, że jest osobą homoseksualną. W wyznaniu tym nie byłoby z pewnością nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że chłopak jest blisko spokrewniony z jednym z prominentów Prawa i Sprawiedliwości, którego politycy raczej nie należą do zwolenników społeczności LGBT. Broda jest mianowicie siostrzeńcem Mateusza Morawieckiego.

Młody aktywista zamilkł na kilka miesięcy, lecz teraz wrócił ze zdwojoną siłą, udzielając wywiadu na kanale YouTube braci Sekielskich. W rozmowie z Remigiuszem Kadelskim Broda porusza m.in. temat tego, jak i dlaczego zaangażował się w politykę. Przyznał, że bardzo martwi go lekceważący stosunek władzy do problemów ludzi młodych.

Ja od zawsze jestem społecznikiem i po prostu jak słyszę hasła, które są szkalujące, które szkalują ludzi, to nie mogę wytrzymać. Mam wrażenie, że jak ktoś to usłyszy, to może się stać coś złego. Nie mamy też w Polsce darmowej, dobrej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, więc to wcale nie jest tak, że jeżeli ktoś popadnie w depresję, to rodzice, którzy nie mają pieniędzy, będą w stanie pomóc dziecku. Czasami są rodzice, którzy zgadzają się z posłem Żalkiem, który tak powiedział, że ich dziecko jest chore psychicznie i O JEJKU CO ZROBIĆ - mówił Broda.

Co ciekawe, Broda sam nie ukrywa, że przygodę z polityką zaczął od młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości. Jak przyznaje, początkowo wierzył w powielane do znudzenia brednie na temat rzekomej "ideologii LGBT". Dopiero z czasem zauważył, jak błędne jest to myślenie.

Nasze jedyne działania, jakie tam były, to roznoszenie ulotek czy pójście na jakieś wydarzenie ładnie ubranym i złożenie kwiatów na pomniku, ale społecznie (mimo tego, że byłem w młodzieżówce PiS-u), byłem po tej drugiej stronie. Byłem przeciwko TVP, sytuacja w kościołach mnie drażniła i nie tolerowałem tego, że ktoś nie szanuje drugiego człowieka... żeby było zabawnie, byłem przeciwny LGBT, ale nie przeciwny osobom homoseksualnym, tylko ja miałem w głowie, że to faktycznie jest ruch, organizacja... Mówię tu o sytuacji, gdzie w jednym środowisku LGBT jak się dowiedzieli o tym, że jestem gejem i należę do młodzieżówki PiS-u, to nie patrzyli na mnie przychylnie i nie potraktowali mnie zbyt dobrze, ale dzisiaj trochę rozumiem dlaczego.

Nie ma co ukrywać, że z Frankiem nikt wywiadu raczej by nie przeprowadził, gdyby nie jego znany wujek. Naturalnie więc padło kilka pytań o stosunek nastolatka do premiera.

Nie mamy kontaktu i to nie ze względu na to, że ja popieram inną stronę polityczną, tylko bardziej ze względu na to, że po pierwsze: to jest premier kraju. On ma swoje obowiązki i czy ktoś go lubi, czy nie lubi, czy popiera tę partię, czy nie, to nie można mu zarzucić, że nie ma obowiązków... Po drugie, on mieszka w Warszawie, ma rodzinę swoją bliższą... Nie mamy ze sobą kontaktu i tak było zawsze. Nie mogę powiedzieć, że jest to spowodowane tym, że mamy inne poglądy polityczne - przyznał bez zbędnego dramatyzowania młody aktywista.

Choć kontakt Franka z wujkiem jest raczej znikomy, chłopak nie wyklucza potencjalnej rozmowy z nim na tematy ogólnopolityczne. Zapytany, czy usiadłby z nim razem do stołu, odpowiedział bez chwili namysłu.

Tak, usiadłbym. Bez żadnego problemu. Ja jestem też trochę osobą, która lubi dyskutować i do momentu kiedy ktoś ze mną dyskutuje, a nie np. mnie przedrzeźnia, nie przekrzykuje, czy nie mówi jakichś super skrajnych poglądów, które są na tyle idiotyczne, albo niebezpieczne dla innych osób, że powinienem w tym momencie powiedzieć "STOP, nie idziemy w to dalej", to ja jestem osobą, która chętnie dyskutuje na różne tematy światopoglądowe, seksualne i różne inne, więc nie miałbym żadnego problemu.

Myślicie, że Morawiecki zechce kiedyś wysłuchać racji własnego siostrzeńca?

