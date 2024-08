Skandal w rodzinie królewskiej. Pasierb przyszłego króla Norwegii został ARESZTOWANY

KamilA 39 min. temu zgłoś do moderacji 31 17 Odpowiedz

Największym skandem jest to, że Polska doczekała się reżimu Tuskaszenki i Bodnara, którzy łamią Konstytucję, prawo stosują, jak je rozumieją, chcą zepchnąć Polaków na skraj biedy poprzez lawinowy wzrost cen nie tylko mediów, lecz także żywności i usług, osadzają więźniów politycznych, torturują ludzi, wpuszczają na salony rosyjskich szpiegów i nielegalnych migrantów z Niemiec. Nasz kraj zwija się, a my nic z tym nie robimy, bo "mamy mózgi zagazowane przez +krula+ Europy". W normalnym kraju to dawno by takiego człowieka na taczkach wywieźli, dali kopa i za Odrę albo Bug.