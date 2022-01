Skąpani w czerni Kanye West i Julia Fox nawiedzają pokaz Schiaparelli w Paryżu (ZDJĘCIA)

Monika 21 min. temu zgłoś do moderacji 19 1 Odpowiedz

Tu jednak widac ogromna urode Kim bo na niej ten smietnik by wygladał tak ze polowa lasek by sie pokusila o taki look a u tej to karastrofa i jasny dowod dziewczyny nie pedzcie slepo ze tym co widzicie u gwiazd bo one w tym wygladaja a wy niekoniecznie....