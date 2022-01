Skłóceni bracia Kurscy, Edyta Górniak z mamą i brudy w rodzinie Kreta, czyli rodzinne konflikty celebrytów (ZDJĘCIA)

kasia 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Mnie najbardziej boli,gdy rodzice swoje niespełnione marzenia przelewają na dzieci i praktycznie zmuszają je do wybrania takiej drogi życiowej jaką sami chcieli wybrać ale z różnych przyczyn tego nie zrobili.Ale gdy latorośl ma inne plany czy zainteresowania to dochodzi do prawdziwej tragedii....takie łamanie osobowości.Jest jeszcze druga strona...kiedy rodzice podcinają skrzydła i tępią wszelkie zapędy na wybranie samodzielnej drogi na przyszłość,niezgodnej z ich oczekiwaniami.