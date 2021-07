Skoczny jak żabka Robert Lewandowski robi trening na PLACU ZABAW. Fajnie? (ZDJĘCIA)

Robert Lewandowski oraz Anna Lewandowska są jednymi z najpopularniejszych Polaków i mają świadomość tego, że uchodzą za "autorytety". Para celebrytów stara się dawać dobry przykład i zachęcać odbiorców do prowadzenia zdrowego trybu życia opartego na odpowiedniej diecie i ćwiczeniach. Ostatnio Lewy udowodnił, że do treningu wcale nie potrzeba wizyty na profesjonalnej siłowni...

Lewy pokazał, jak pracuje nad formą na... placu zabaw. Na InstaStories mogliśmy podziwiać wyskoki piłkarza na zielonej trawce oraz intensywny trening siłowy na drążku, do którego przymocowane były huśtawki. Lewy podciągał się i dumnie prężył mięśnie, dbając o to, by jak najlepiej wypaść na zdjęciu. Standardowo, gdy tylko opublikował na Instagramie zdjęcie z treningu, już po kilku minutach pojawiły się pod nim setki komentarzy.