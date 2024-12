Skolim krępuje się udziału w "Tańcu z Gwiazdami". "Jak wypiję, to tańczę dobrze, ale żeby się poddawać pod ocenę, no to średnio"

Jeszcze kilka lat temu mało kto słyszał o Skolimie . Dziś 28-latek może pochwalić się rzeszą fanów, milionami wyświetleń i wyprzedanymi w mgnienia oka koncertami. Konrad Skolimowski , bo tak naprawdę nazywa się celebryta, stawiał pierwsze kroki w show-biznesie, dołączając do obsady serialu "Barwy szczęścia" . Jednocześnie próbował swoich sił w muzyce, lecz raczej z marnym skutkiem. Gdy zaprezentował autorski utwór w programie "Disco Star" , decyzją jury odpadł już na etapie castingów. Prawdziwym przełomem w karierze 28-latka było wydanie w 2022 roku piosenki "Wyglądasz idealnie" , która do tej pory zebrała w serwisie YouTube ponad 215 milionów odsłon.

Czy to się komuś podoba czy nie, Skolim jest obecnie jedną z największych gwiazd nad Wisłą. 28-latek wykorzystuje w pełni swoje "pięciu minut", dzięki czemu już dziś pławi się w luksusach . Autor hitu "Temperatura" średnio co kilka miesięcy prezentuje fanom nową, luksusową furę, a na występy lata helikopterem. Nie ma co się dziwić - podczas gdy niektórzy wykonawcy narzekają na brak wolnych weekendów, samozwańczy "król latino" potrafi zagrać kilkanaście koncertów tygodniowo . Dodatkowo skrupulatnie uzupełnia asortyment swojego internetowego sklepu i angażuje się w telewizyjne projekty.

Skolim wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? Padła propozycja ze strony produkcji

Zdaniem wielu fanów Skolima, wisienką na torcie wśród jego licznych sukcesów byłby udział w " Tańcu z Gwiazdami " . Nie jest tajemnicą, że 28-latek od dłuższego czasu współpracuje z Telewizją Polsat, więc angaż do tanecznego show zdawał się być kwestią czasu. Prowadząc transmisję na żywo na TikToku, zdobywca diamentowej płyty został zresztą zapytany o uwielbiany przez widzów program. Gwiazdor zdradził, że otrzymał już niejedną propozycję od produkcji . Dlaczego więc wciąż nie zobaczyliśmy go na parkiecie?

Czy wystąpiłbym w "Tańcu z Gwiazdami"? Od trzech lat co roku dostaję taką propozycję do tego cudownego programu, natomiast ja się trochę krepuję... Jak wypiję, to tańczę bardzo dobrze, natomiast tak, żeby się poddawać pod ocenę całej Polski, no to tak średnio - stwierdził wykonawca hitu "Wejdę wyjdę".