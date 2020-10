Skromna Klaudia El Dursi "stara się być super sexy" w wannie z pianą. Fani: "Jesteś TAKA NORMALNA" (FOTO)

Dziś "skromna" celebrytka chętnie korzysta ze statusu, który sobie wypracowała. Ma to oczywiście przełożenie na popularność w mediach społecznościowych, gdzie śledzi ją ponad 600 tysięcy fanów. Co ciekawe, choć Klaudia El Dursi przyzwyczaiła nas do tego, że pozuje do zdjęć głównie w skąpych strojach, to wyznała niedawno, że "nie lubi siebie", zyskując tym samym masę komplementów od zmartwionych o jej samoocenę fanów.