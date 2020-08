"Skromna" Magda Mołek komentuje odejście Kingi Rusin z TVN i zaznacza: "Jestem z drużyny WIELKICH NAZWISK telewizyjnych"

Bez dotychczasowego partnera ekranowego pojawienie się Kingi Rusin w kolejnym sezonie nie było już takim pewnikiem. Niedawno celebrytka rozwiała wątpliwości i potwierdziła swoje odejście, co od razu wywołało lawinę spekulacji na temat tego, kto mógłby zastąpić największą gwiazdę stacji . Nie obyło się oczywiście bez ckliwych pożegnań i wzniosłych słów od współpracowników - Anna Kalczyńska przez przypadek zasugerowała, że odchodzi z Kingą, a Filip Chajzer nazwał Rusin “legendą” .

Klaudia El Dursi snuje plany o "Dzień dobry TVN": "Panu Edwardowi się nie odmawia"

Nie byli jednak oni jedynymi kolegami po fachu Rusin, którzy skomentowali jej odejście. Jedną z pierwszych osób, które odezwały się do dziennikarki, była Magda Mołek . Natychmiast po usłyszeniu smutnych wieści napisała do Kingi prywatną wiadomość , życząc jej powodzenia na nowej ścieżce kariery.

Napisałam do Kingi SMS-a i napisałam na Instagramie, że życzę jej lekkiego i wspaniałego życia po “Dzień Dobry TVN” . Kinga była ostatnią osobą z tego pierwszego grona prowadzących, po tym jak odeszłam ja i Marcin w zeszłym roku. Wobec czego dla niej to jest nowy moment. Ale Kinga jest bizneswoman, jest zajęta też swoją świetnie rozwijającą się firmą - oznajmiła Mołek.

Jak ja odeszłam, to Kinga napisała też do mnie. Napisała, że nie wierzy, że to zrobiłam, ale tak naprawdę było. Dobrzy dziennikarze ze świetną kartą zawsze znajdą dla siebie miejsce. Ja jestem w tym biznesie od ćwierć wieku i jestem z drużyny wielkich nazwisk telewizyjnych - wielkich gwiazd i osobowości, których po prostu w tej przestrzeni nie ma - dodała.