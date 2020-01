Skromna Victoria Beckham wyznaje: "Czy uważam się za piękną? ABSOLUTNIE NIE"

Jess 2 godz. temu zgłoś do moderacji 28 2 Odpowiedz

......mam dosyc wrednych glupich bo inaczej tego nie nazwe kolezaneczek z pracy. w twarz sie usmiechaja i sa slodkie a za plecami obrabiaja tylek az boli. okropnie sie pracuje z babami. zapewniam ze problem niejest we mnie bo ja wspieram druga kobiete potrafie powiedziec komplement-szczery jestem otwarta na krytyke jesli jest konstruktywna i mowiona domnie,bo wiem ze tez mam wady.ale nie znosze knucia obgadywania za plecami i dopieprzaniasie o byle co. jesli dodatkowo jestes ladna imasz fajne ciuchy makijaz to staniesz sie wrogiem nr. 1.mozesz byc slodka i lojalna pomocna ale jestes skreslona. ja niestety nie jestem piekna ot zwykla dziewczyna ale wiem jak na moja skromna choc piekna kolezanke reaguja kobiety.od iceum do teraz a jestesmy grubo po 30tce.tojest zenada, utpily by ja w lyzce wody.ja dobrze dogaduje sie zfacetami ale nie dlatego ze sie mizdrze ale dorastalam z kuzynem wciagnal mnie w chlopski swiat i koledzy w podstawowce gimnazjum liceum tez mieli o czym ze mna pogadac. ja wiem ze faceci maja swoje za uszami tez, ale jesli chodzi otakie sprawy to dadza sobie po mordzie i ida na piwo i nie strzelaja idiotycznych fochow. wyluzujcie drogie kobity bo zatrujecie sie wlasnym jadem