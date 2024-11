Sławek Uniatowski o swojej orientacji: "Dostaję ku*asy od mężczyzn. LGBT nie kumam. Dla mnie to jest jakieś łapanie atencji"

Pomieszanie z poplątaniem. Wychował się w środowisku gejowskim, lubi patrzeć na przebieranki, ale nie rozumie tego środowiska, bo to atencujsze. No a po co się sławek ktoś przebiera na scenę w pióra? Żeby zdobyć atencje. Nie wiem, może słownik sobie kup? I Ustalmy - nie ma bardziej gejowskich miejsc niż gejowskie klubu. Mówisz - Lubie jak mi koleś powie, że mu się podobam. No błagam - a to nie jest potrzeba atencji? Ja np. lubię jak mi chłopy mówią komplementy, ale nie lece potem do ludzi i mówię: Boże, jak ja tego nie lubię jak mi chłopy okazują atencje. No hipokryzja tyle panie Sławomirze. Jednym słowem - promocja płyty, coś powiem dla atencji, aby było o płycie głośniej. Oj Sławciu Sławciu.