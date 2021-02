"Słodka" Roksana Węgiel chichocze u boku Cleo i pokazuje WULGARNY GEST (FOTO)

Roksana Węgiel z roku na rok coraz mocniej przebija się do elity polskiego show biznesu. Co prawda młoda gwiazda zasłynęła jako zwyciężczyni Eurowizji Junior , jednak wyraźnie stara się zerwać z dawnym wizerunkiem i już prężnie działa jako pełnoprawna influencerka.

Wszechstronna 16-latka prawdopodobnie chciała zrobić to zdjęcia tzw. "Victorię", czyli znak zwycięstwa, jednak ma on różne znaczenie w zależności od ułożenia dłoni. Prezentując grzbiet dłoni mamy bowiem do czynienia z odwróconą Victorią, co jest powszechnie uznawane za obraźliwe. Gest ten wywodzi się jeszcze z czasów Wojny Stuletniej i ma negatywne konotacje.