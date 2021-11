"Słowikowa" mędrkuje na Instagramie: "DOTYKANIE DNA jest zarezerwowane TYLKO DLA ODWAŻNYCH"

Masakra 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Mówcie co chcecie ale prawda jest taka że z dnia na dzień z kobiety która miala wszystko, nagle wszystko straciła i kosiala się ogarnąć I naiczyc żyć na nowo... na to też trzeba mieć siłę, I nie jest to łatwe