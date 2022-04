Ślub Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz jeszcze oficjalnie się nie zaczął, a dziewczyna Romeo Beckhama już ZALICZYŁA WPADKĘ! (FOTO)

Bleeeee 2 godz. temu zgłoś do moderacji 15 6 Odpowiedz

Beckamowie mają niestety bardzo nie urodziwe dzieci, co jeden to leos, y i ta córeczka jak prosiaczek z tymi oczkami i otyloscia. Gdyby nie starzy, zadba by się nie obejrzała za tym najstarszym. Okropny