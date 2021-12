"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka zdradza warunek uczestnictwa w programie: "Tego WYMAGA produkcja"

Ślub od pierwszego wejrzenia był oceniany przez widzów jako pomysł co najmniej kontrowersyjny, zanim jeszcze zdążył pojawić się na antenie. Dziś po emisji już sześciu sezonów cała idea wchodzenia w związek małżeński z kompletnie obcą osobą zdążyła już nieco spowszednieć, choć i tak uczestnicy, którzy decydują się na pozostanie razem, są uważani za pewnego rodzaju ewenement

Jeną z takich wyjątkowych relacji jest ta, która w edycji emitowanej na wiosnę 2020 roku połączyła Agnieszkę Łyczakowską i Wojciecha Janika . Para nie tylko wciąż dzieli ze sobą życie, ale też i odlicza dni do momentu, aż ich rodzina powiększy się o pierwszego maluszka . Bardzo aktywna w sieci Agnieszka niedawno zorganizowała dla swoich fanów serię pytań i odpowiedzi na Instagramie. Wielu internautów zażądało wyjaśnienia pewnych kwestii dotyczących programu, który zapewnił Łyczakowskiej ogólnopolską popularność.

Zdecydowanie najciekawsza odpowiedź, która padła w ramach dyskusji z fanami, dotyczyła intercyz i tego, czy produkcja show wymaga od swoich uczestników ich podpisania. Okazuje się, że decydujący się na małżeństwo przed kamerami śmiałkowie nie mają w tej kwestii zbyt wiele do powiedzenia.

Oczywiście. Jest to jeden z warunków narzucony przez produkcję - zdradziła Agnieszka.

Tak, rzeczywiście tak było, co akurat jest dużym plusem. Zanim weszłam do sali ślubów, w obecności notariusza podpisywałam dokumenty odnośnie do rozdzielności majątkowej.