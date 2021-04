"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza chwali się metamorfozą: "Schudłam 8 kilogramów!" (FOTO)

Piąta edycja Ślubu od pierwszego wejrzenia niezmiennie przyciąga przed telewizory sporą widownię, która z zapartym tchem śledzi losy uczestników kontrowersyjnego show. Podobnie jak w poprzednich sezonach, tak i tym razem internauci doszukują się "dowodów" na to, czy pary dobrane przez "ekspertów" przetrwały w małżeństwach, czy jednak prędko doszło do rozwodów.

O ile większość par sprawia wrażenie, jakby kompletnie do siebie nie pasowała, jednemu z małżeństw ostatecznie udało się odnaleźć wspólny język. Wiele wskazuje na to, że Iza i Kamil dali sobie szansę również po zakończeniu przygody z programem. Nawet jeśli podjęli decyzję o rozwodzie, to ewidentnie panują między nimi serdeczne stosunki, co sugeruje sam Kamil w wielu internetowych wpisach.