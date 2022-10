"Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna DRWI ze słów ekspertki o "OBSIKIWANIU TERENU": "Sąsiedzi już się zabezpieczyli przede mną" (FOTO)

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Gorąco u Justyny i Przemka. Ekspertka reaguje

Inną parą, której bacznie przyglądają się internauci, są również Justyna i Przemek . Nie brakuje opinii, że w ich małżeństwie to ona gra pierwsze skrzypce, a jej mąż ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" "siedzi skulony", przez co niektórzy nie dają im szans na powodzenie. Pojawiły się nawet apele do mężczyzny, aby "uciekał" od żony z kontrowersyjnego show.

Takie obsikiwanie terenu... Tak to wygląda, ale my kobiety to robimy. Myślę, że w ogóle ludzie to robią, więc to nie jest niczym dziwnym. Natomiast myślę, że fajnie by było pielęgnować tę relację przez cały czas, a nie tylko na "dzień dobry" i "do widzenia" - powiedziała.