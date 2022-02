"Ślub od pierwszego wejrzenia". Paweł w końcu POKAZAŁ kuzynkę Kasi, w której się zakochał (FOTO)

Breaking news 1 godz. temu zgłoś do moderacji 209 29 Odpowiedz

Putin, atakował już bronią radioaktywną niewygodne osoby - vide Aleksander Litwinienko. Prawdopodobnie zajęli elektrownię atomową w Czarnobylu, żeby pozyskać właśnie tę broń. Piszę ponownie, bo usuwają! Rosja to agresywne, wrogie i nieobliczalne państwo. To nie jest gra komputerowa, tylko realne życie, a opozycja i celebryci wspierali swoimi wywodami Łukaszenkę, któremu polecenia wydaje Putin. Po katastrofie smoleńskiej troglodyci się śmiali z tego, że to był zamach, a później się okazało, że zestrzelenie samolotu cywilnego nie stanowiło problemu, a teraz nastąpiła napaść na Ukrainę! Była próba otrucia szpiega i jego córki oraz opozycjonisty Nawalnego, który jest więziony aktualnie i UE nie jest mu w stanie pomóc. Już w 2008 roku prezydent Lech Kaczyński mówił, że Rosja teraz atakuje Gruzję, później zaatakuje Ukrainę, a następnie przyjdzie czas na nasz kraj. Dwa lata później zginął, a teraz się okazuje, że miał rację. Ludzie, myślcie samodzielnie i nie dawajcie się ogłupiać szarańczy, która dba o swój interes i o dojście do koryta za wszelką cenę! Ataki hakerskie, maile oraz telefony z pogróżkami do naszych obywateli, to sprawka Putina, o czym opozycja doskonale wiedziała, ale chciała jeszcze zbić na tym kapitał polityczny i krzyczała, ze to sprawka PiS-u. Rosja, chce żeby nasz kraj był podzielony, wtedy będzie łatwo go zaatakować!