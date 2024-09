"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr podzielił widzów. To dopiero drugi taki uczestnik w historii programu. "Może być wymagający"

Najlepszy był jeden z uczestników , który powiedział " oczekuję all exlusive . Powiedziałem ekspertom , że chcę żony z mieszkaniem, autem i psem ". To typowe podejście polskich facetów. Bardzo roszczeniowe. Mało z siebie dać, a dużo wymagać od kobiety. On nie musi dobrze wyglądać, on nie musi nic mieć ani umieć. Może być niesamodzielnym maminsynkiem mieszkającym z rodzicami, ale ma wielkie oczekiwania wobec kobiety. Kobieta powinna być młoda, ładną, zadbana, szczupła, wykształcona, pracowita, z mieszkaniem, gotująca, sprzątająca