"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie ZAŻENOWANI reakcją ojca Tomasza: "MA COŚ Z TYRANA"

To już szósty sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jego uczestnicy poznają swoich partnerów w dniu składania przysięgi małżeńskiej. Doboru dokonują za nich zatrudnieni przez telewizję "eksperci". We wtorkowym odcinku widzowie poznali pierwszych trzech uczestników "Ślubu", którzy właśnie dowiedzieli się o zakwalifikowaniu do programu.