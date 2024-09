Smolasty wydał OŚWIADCZENIE. Ze szpitalnej sali potwierdził, że ZAWIESZA trasę koncertową. "Muszę w końcu zadbać o siebie"

Największy błąd jaki popełnił to powiedział, że jest zmęczony. Polacy tego nie wybaczają. Jak pracujesz w biurze nie możesz być zmęczony, bo co ma powiedzieć budowlaniec, budowlaniec nie może być zmęczony, niech spojrzy na górnika itd. O wypominaniu kobietom zmęczenia vs ilość dzieci już nie wspomnę. Możesz być chory, pijany, skacowany i ok, ale dla zmęczonych nie ma zmiłuj, nawet jak chodzisz prawie na czworaka.