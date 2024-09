Smolasty trafił do SZPITALA! Muzyk opublikował zdjęcie i zwrócił się do fanów (FOTO)

Nieco ponad dwa tygodnie temu Smolasty znalazł się w centrum zainteresowania za sprawą incydentu, do którego doszło podczas koncertu w Nysie. Media społecznościowe szybko obiegły nagrania autorstwa rozczarowanych uczestników wydarzenia. Gdy spóźniony o dwie godziny 29-latek pojawił się wówczas na scenie, był na tyle zmęczony, że powiedział fanom, iż nie jest w stanie zaśpiewać . Dodatkowo obarczył winą menadżera i zapowiadał ze sceny, że go zwolni.

Mój menadżer wpi***olił mnie w taką trasę koncertową, gdzie, k***a, mam dwa koncerty dziennie. Muszę jeździć po całej Polsce, ledwo żyję, pie****ę go w d**ę, zwalniam go dzisiaj i po prostu nie dajcie się nikomu wykorzystywać, okej? (...) Ja jestem przemęczony totalnie i ledwo żyję, potrzebuję być podłączony do kroplówki, żeby zagrać koncert dla was tutaj - mówił ze sceny.