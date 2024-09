Smolasty zapłaci KARĘ za odwołanie koncertu w Konstantynowie Łódzkim? Ujawniono zapis umowy

I choć raper przeprosił za to, co wykrzykiwał na scenie w Nysie, już kilka dni później znów naraził się na krytykę. 7 września odwołał bowiem swój koncert w Konstantynowie Łódzkim. Zapewne nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że organizatorzy dowiedzieli się o decyzji Smolastego na 10 minut przed występem:

Sorry. Mimo że wczoraj dał koncert w innym mieście. Dowiedzieliśmy się 10 minut temu. Wczoraj zagrał w Bydgoszczy, a dzisiaj nie pojawi się w Konstantynowie. (...) Smoła, jeśli to zobaczysz, naprawdę ci bardzo "dziękujemy". To proszę państwa świadczy o braku profesjonalizmu i braku szacunku do widowni. Jest nam bardzo przykro, że musimy w ten sposób zakończyć obchody urodzin. Mamy nadzieję, że koncerty Oskara Cymsa i Sylwii Grzeszczak, znakomitych artystów, wynagrodziły wam brak Smolastego - mówili ze sceny organizatorzy wydarzenia.