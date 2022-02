Snoop Dogg oskarżony o GWAŁT! Rzekoma ofiara domaga się gigantycznej kwoty zadośćuczynienia

O Snoop Doggu ostatnio znów jest głośno i to nie tylko za sprawą Super Bowl Halftime Show, na którym raper ma wystąpić już za kilka dni. Amerykańskie media donoszą o pozwie, jaki pewna modelka właśnie złożyła w sądzie. Kobieta, której tożsamości nie ujawniono, twierdzi, że gwiazdor zmusił ją do seksu oralnego w maju 2013 roku. Kobieta bawiła się na koncercie muzyka w Anaheim w Kalifornii, a po występie Bishop Don Juan - wieloletni współpracownik Snoopa - zaoferował jej podwiezienie do domu. Powódka twierdzi, że zasnęła w samochodzie, a kiedy się obudziła, zauważyła, że przyjechali nie do jej domu, a do domu Bishopa.