Sobel ZAKPIŁ z fanów! "Gdy idziesz na koncert, a tam KARAOKE" (WIDEO)

Uśmiałabym się, jakby fani mu dali nauczkę i na kolejny koncert by nie przyszli . Może by zrozumiał pewne rzeczy - skomentowała internautka.

To było 100% mnie dzisiaj. Jest mi przykro. Mówię to publicznie, bo nie jest mi wstyd za to. Mam wy***ane w te tiktoki, zaraz będzie, że "Sobel odpi***ala na koncertach", bo k***a nie mam siły. Ludzie, to co dzieje się u mnie, dzieje się u mnie i nikt tego nie widzi. Chciałem przeprosić moich prawdziwych fanów. Ja naprawdę jestem dla was - deklarował raper przed zejściem ze sceny.