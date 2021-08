"Uczuciowy" raper Sobel pozdrawia ze sceny swoją byłą dziewczynę: "J*BAĆ JĄ"

Sobel stał się w krótkim czasie jednym z bardziej znanych młodych raperów. Pod kątem liczby odsłuchań jego piosenki mogą dziś śmiało rywalizować z piosenkami gwiazd będących w przemyśle muzycznym od dekad. Widać jednak, że raper nie do końca radzi sobie z popularnością. W lipcu zalała go fala krytyki po tym, jak zwyzywał mężczyznę, który przedrzeźniał go podczas koncertu. Nie przebierając w słowach kazał mu "wy*ierdalać". Później musiał przeprosić za swoje zachowanie.