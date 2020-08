Sonia Bohosiewicz trafiła do szpitala z PĘKNIĘTYMI ŻEBRAMI. "Odchodziłam od zmysłów"

Sonia Bohosiewicz nie może zaliczyć końcówki wakacji do udanych. Aktorka, znana z przytulania pupila do nagiego ciała, jeszcze niedawno nie mogła narzekać na brak przyjemnych wrażeń.

Co adrenalina potrafi zdziałać! - napisała pod zdjęciem. Wczoraj na scenie z Piotrem Gąsowskim, wręczając nagrody Festiwalu Aktorstwa Filmowego i Reżyserii Filmowej. Na scenie ledwo ból tlił. Po już Piotrek Gąsowski zdjął mi obcasy i garnitur (za co Ci Piotruś bardzo dziękuję!!!!) i z minuty na minutę było coraz gorzej... Kiedy dojechaliśmy do Warszawy, odchodziłam już od zmysłów. Ktoś tu miał połamane lub pęknięte żebra? Ból w skali od 1 do 10? Ja daje 8 i 2 dodaje za strach o kręgosłup - dodała aktorka.